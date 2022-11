சட்டென முதல்வர் அறைக்கு போன பாஜக புள்ளி.. பின்னணியில் அமித்ஷா அசைன்மென்ட்?- 4 கேள்வி! அப்படி போகுதா?

Chennai

சென்னை : சமீபத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை சந்தித்தது பல்வேறு அரசியல் யூகங்களைக் கிளப்பி விட்டுள்ளது. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் தமிழக விசிட்டுக்குப் பிறகு இந்த சந்திப்பு நடந்திருப்பது விவாதமாகியுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள் நயினார் நாகேந்திரன், காந்தி, சரஸ்வதி ஆகியோர் சமீபத்தில் தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்துப் பேசினர்.

தங்களது தொகுதி சார்ந்த கோரிக்கைகள் தொடர்பாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்ததாக பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள் தெரிவித்தனர். அதேபோல, பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், மத வழிபாட்டு தலம் கட்ட வேண்டுமானால் அரசிடம் முறைப்படி அனுமதி பெற்றுத் தான் கட்ட வேண்டும் எனும் நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைத்ததாக தெரிவித்தார்.

Recently former Union Minister Pon.Radhakrishnan went with BJP MLAs to meet Chief Minister Stalin which has sparked various political speculations. This meeting has happened just after Home Minister Amit Shah's TN visit.