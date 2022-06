சோகமாக திரும்பும் ஓபிஎஸ்.. ‘அதற்கு’ முயற்சி எடுக்காத பாஜக புள்ளிகள்.. பின்னணியில் ‘மெகா’ சதி?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டெல்லி சென்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம், பிரதமர் மோடியை சந்திக்க நேரம் கேட்டும், அவர் சந்திக்க மறுத்ததால், சோகமாகச் சென்னை திரும்புகிறார்.

சிரிப்போடு வந்த OPS! Delhi Hotel-ல் நடந்தது என்ன?

பிரதமர் மோடி உடன் ஓ.பி.எஸ்ஸை சந்திக்க வைப்பதற்கு பாஜகவின் முக்கிய புள்ளிகள் முயற்சி எடுக்காததற்கு சில முக்கியமான காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன.

12 டூ 7.. அதுவும் வெறும் 3 மணி நேரத்தில்.. வெலவெலத்து போன ஓபிஎஸ்.. லபக்கென பிடித்த எடப்பாடி! போச்சே!

அந்தக் காரணங்களால்தான், அதிமுகவை குழப்பங்களோடும், ஓ.பி.எஸ் தரப்பை தற்போது பலவீனமான நிலையிலும் வைத்திருக்க பா.ஜ.க திட்டமிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

O.Panneerselvam, who went to Delhi to meet PM Narendra Modi, returned to Chennai again today as he refused to meet. There are some important reasons why BJP's key leaders did not try to get OPS to meet PM Modi.