முதல்வர் ஸ்டாலின் நிகழ்ச்சிக்காக டிராபிக்கில் நீதிபதி தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது ஏன்? என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிக்காக சாலையில் வாகனங்களை நிறுத்தியபோது அதில் ஹைகோர்ட் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேசன் வாகனமும் சிக்கிக் கொண்டது. இதையடுத்து அவர் நீதிமன்றத்தில் உள்துறை செயலாளரை காணொளி மூலம் ஆஜராகச் சொல்லி கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

மீண்டும் இப்படி நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்று மாநில உள்துறை செயலாளர் வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டிதாயிற்று.

பெட்ரோல், டீசல் விலை 3வது நாளாக அதிகரிப்பு - சதமடித்த பெட்ரோல் விலையால் வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி

நேற்று அப்படி என்ன நடந்தது, ஏன் டிராபிக் நெரிசல்.. இதோ இதுதான் விஷயம்.

English summary

High Court Judge Anand Venkatesh's vehicle was also stuck in traffic when police stopped vehicles for Chief Minister MK Stalin's event. He subsequently call the Home Secretary appearing in court. The Home Secretary had to apologize for not allowing this to happen again. What happened yesterday, why the traffic jam .. Here is the detail.