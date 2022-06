தண்ணீர், போக்குவரத்து.. ம்ஹூம்! அடிப்படை வசதிகள் குறைபாடால் திணறும் "இந்தியாவின் டெட்ராய்ட்" சென்னை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் நீர்நிலைகள், நீர் வழித்தடங்கள் அழிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மனிதர்களால் பேரிடர்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. வெள்ளம், வறட்சி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு சிதைவால் சென்னை ஆபத்தில் உள்ளது என்ற தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிபுணர் அகிலேஷ்வர் சஹாய் இந்திய நகரங்களின் உள்கட்டமைப்பு சவால்கள் குறித்து இன்ப்ரா வாணியில் குறிப்பிட்டு வருகிறார்.

அப்போ வெங்கையா நாயுடு இல்லையா.. மூணு லட்டு தின்ன ஆசை.. குடியரசு தலைவர் தேர்தலை வைத்து பாஜக ஸ்கெட்ச்

தற்போது சென்னை பற்றி அவர் பல்வேறு விஷயங்களை பகிர்ந்துள்ளார். சென்னையின் உள்கட்டமைப்பு, வறட்சி, வெள்ள பாதிப்பு, போக்குவரத்து நெரிசல் என அனைத்து அம்சங்களை அவர் தெரிவித்துள்ளார். அவர் கூறியுள்ளதாவது:

English summary

Disasters are being created by humans as water bodies and waterways in Chennai are being destroyed. There are reports that Chennai is at risk of people living due to floods, drought and infrastructural damage.