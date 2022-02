பாஜகவில் இணைந்தது ஏன்?.. தேமுதிக மீது பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்த சென்னை வேட்பாளர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தின் செயல்பாடுகள் கட்சியில் இல்லாததால் பாஜகவிற்கு மாறியதாக தேமுதிக வேட்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என மொத்தம் 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உள்ளன. இவற்றில் 12,838 வார்டுகள் உள்ளன. இந்த வார்டுகளுக்கான மக்கள் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல், வரும் 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடக்கிறது.

இந்த நிலையில் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டவர்கள் மாற்றுக் கட்சியில் இணைவதும், தனித்து போட்டியிடுவதும் வாடிக்கையாகி வருகிறது. அது போல் சிலர் ஒரு கட்சியின் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டு பின்னர் மாற்று கட்சியில் இணையும் போக்கும் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Chennai Manali 20th ward candidate joins in BJP after quitting from DMDK. He explains that there is no direct involvement of Vijayakanth in the party.