சென்னையில் குறையும் கொரோனா.. காரணமான 'ஆறு முக்கிய உத்திகள்'.. மாநகராட்சி ஆணையர் பேட்டி

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் உச்சத்தில் இருந்த கொரோனா பாதிப்பு கடந்த சில நாட்களாக படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. இந்த முன்னேற்றத்திற்கு ஆறு முக்கிய உத்திகள் காரணம் என்று மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் கடந்த 11 நாட்களுக்கு பிறகு முதல் முறையாக ஆக்டிவ் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை நேற்று முன்தினத்தை விட நேற்று குறைந்துள்ளது. 48455ல் இருந்து 48326 ஆக குறைந்துள்ளது. இதேபோல் கொரோனா பாதிப்பும் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. நேற்று மாலை வெளியான புள்ளி விவரப்படி, சென்னை ஒரே நாளில் 6297 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டனர்.

கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருவது குறித்து சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி கூறுகையில்,

"எங்களிடம் சுமார் 12,000 காய்ச்சல் கணக்கெடுப்பு பணியாளர்கள் உள்ளனர். மக்களிடம் கொரோனா அறிகுறிகளை அடையாளம் காண ஒவ்வொரு நாளும் 100 முதல் 150 வீடுகளுக்கு அவர்கள் சென்று வருகிறார்கள்.. இப்படி அவர்கள் செல்வதன் மூலம் ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் 5,000 பேர் அடையாளம் காண முடிகிறது, அதன் மாதிரிகள் சோதனைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. கோவிட் நோயாளிகளின் நிலைமை மோசமடைவதற்கு முன்பே நாங்கள் அவர்களைக் கண்டுபிடித்து வருகிறோம்.

Chennai active case goes negative growth today after 11 days today at 48,326 less than yesterday. The Greater Chennai Corporation (GCC) has attributed the improvement to six important strategies the civic body adopted over a period of time.