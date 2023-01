Exclusive மீடியா பவர் தெரியல.. பக்குவம் இல்லாத அண்ணாமலை “அசிங்கமா போயிடும்” பத்திரிகையாளர் வார்னிங்!

Chennai

சென்னை : "தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பக்குவமற்ற தலைவராக இருக்கிறார், செய்தி ஊடகத்தின் வலிமை என்ன என்று அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை, செய்தியாளர்கள் குறுக்கு கேள்வி கேட்டால் பதற்றமடைந்து ஆவேசப்பட்டு விடுகிறார்" என ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார் பத்திரிகையாளர் ஃபெலிக்ஸ் ஜெரால்டு.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தொடர்ச்சியாக செய்தியாளர்களிடம் கோபமாகப் பேசி அடாவடியாக நடந்து கொள்வது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அண்ணாமலையின் குற்றச்சாட்டுக்கு செய்தியாளர்கள் ஆதாரம் கேட்டால், செய்தியாளர்கள் மீது கடுமையான கோபத்தை வெளிப்படுத்தி, அவர்களை மிரட்டும் தொனியில் தொடர்ச்சியாகப் பேசி வருகிறார் அண்ணாமலை.

ஏற்கனவே சில முறை பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளின்போதே செய்தியாளர்களை அவமதித்துப் பேசி சர்ச்சைக்குள்ளான நிலையில், மீண்டும் அதுபோன்ற சம்பவங்கள் தொடர்கதையாகி வருகிறது. பத்திரிகையாளர் சங்கத்தினர் அண்ணாமலைக்கு கண்டனம் தெரிவித்தாலும் அண்ணாமலை பாடம் கற்றதாகத் தெரியவில்லை.

இந்நிலையில், பிரஸ் மீட்களில் அண்ணாமலை கோபப்படுவது, பத்திரிகையாளர்களை தரக்குறைவாகப் பேசுவது பற்றி பத்திரிகையாளர் ஃபெலிக்ஸ் ஜெரால்டு ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டி வருமாறு:

"Tamil Nadu BJP president Annamalai is an immature leader, Annamalai does not know the power of the media, he gets nervous and furious when the reporters questioning him," said journalist Felix Gerald in an exclusive interview with One India.