வெறும் 2 நாள் தானே இருக்கு! பட்டென கேப்டன் பொறுப்பை துறந்த தோனி! ஜடேஜாவிடம் தந்தது ஏன்? என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து தோனி விலகி இருக்கிறார். இந்த நிலையில் சிஎஸ்கே அணியின் புதிய கேப்டனாக ஜடேஜா நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

2022 ஐபிஎல் தொடர் விறுவிறுப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த முறை மொத்தம் 10 அணிகள் ஆட உள்ளதால் இந்த தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து உள்ளது.

சிஎஸ்கே, கொல்கத்தா இடையிலான போட்டி நாளை மறுநாள் நடக்க உள்ளது. முதல் போட்டியே அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Why did Dhoni leave the captain post from CSK? Why did he give it to Jadeja ahead of the 2002 IPL season? What really happened?