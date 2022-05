எதிர்காலத்திற்கே சிக்கல்.. தோனி மீண்டும் சிஎஸ்கே கேப்டன் ஆனது எப்படி? ஜடேஜா விலகியது ஏன்? 3 பின்னணி!

Chennai

சென்னை: பருத்தி மூட்டை இதுக்கு குடோன்லயே இருந்திருக்கலாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு மீண்டும் சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டனாக தோனி நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். இந்த முடிவிற்கு பின் 3 முக்கிய காரணங்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த 2022 ஐபிஎல் சீசன் தொடங்குவதற்கு முன் திடீரென கேப்டன் பதவியில் இருந்து தோனி ராஜினாமா செய்தார். இந்த நிலையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படியே ஜடேஜா கேப்டன் ஆனார்.

அதை மனதில் வைத்தே ஜடேஜாவை முதல் ரீ டெயின் ஆப்ஷனாக சிஎஸ்கே அணி எடுத்து இருந்தது. ஆனால் ஜடேஜாவின் கேப்டன்சி பெரிதாக ஈர்க்கவில்லை.

