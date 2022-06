பேச வேணாம்.. நிப்பாட்டுங்க! எடப்பாடிக்கு வந்ததே கோபம்.. கூடவே இருக்கும் மாஜிக்களுக்கு ஆர்டர்! ஏன்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் சிலருக்கு இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வாய் பூட்டு போட்டுள்ளதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதிமுகவில் ஜூலை 11ம் தேதி பொதுக்குழுவை கூட்டி எப்படியாவது பொதுச்செயலாளர் ஆகிவிடலாம் என்ற திட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறார். இதுதான் சான்ஸ்.. இப்போது விட்டால் எப்போதும் வாய்ப்பு இல்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச்செயலாளர் பதவியை பெற தீவிரம் காட்டி வருகிறார். ஆனால் இதற்கு ஓபிஎஸ் தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டை போட்டு வருகிறார்.

இது தொடர்பாக பல்வேறு வழக்குகளை, மனுக்களை ஓ பன்னீர்செல்வம் போட்டு வருகிறார். ஒரு பக்கம் ஜூலை 11ம் தேதி நடக்க அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு எதிராக ஓ பன்னீர்செல்வம் வழக்கு தொடுக்க இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட வைத்திலிங்கம்.. அதிமுகவில் அடுத்தடுத்து ட்விஸ்ட்.. ஓபிஎஸ் அடுத்த மூவ்?

