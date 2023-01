"ஒரே எதிரி".. ஸ்டாலின் ஏன் அப்படி சொன்னாரு? பளிச்சென விசாரித்த எடப்பாடி.. அச்சச்சோ குஷியில் பாஜக!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: பாஜக தான் நமக்கு முதல் எதிரி. அதிமுக இல்லை. ஜெயிப்பதற்காக பாஜகவினர் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்தது அதிமுக வட்டாரத்தில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதாம்.

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள கட்சிகள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. அதிமுக சார்பாக பொதுக்கூட்டம் ஒன்று நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இன்னொரு பக்கம் பாஜகவும் தேர்தலுக்கான பணிகளை தொடங்கிவிட்டது.

பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா சமீபத்தில் தமிழ்நாடு வந்து இருந்தார். கோவையில் பேசிய அவர், கோவை, நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கான பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

பாஜக ஆதரவு ஜெயின்கள் நாடு முழுவதும் திடீர் போராட்டம்-குஜராத், ஜார்க்கண்ட் அரசுகளுக்கு எதிராக ஆவேசம்!

English summary

Why does M K Stalin warns against BJP in meeting? Why AIADMK is keen on this DMK new strategy?