எங்கள் வேட்பாளர் ரெடி.. ‘ஆப்ஷன் 2’.. அதுக்குதான் ஓபிஎஸ் ‘வெய்ட்’ பண்றார்.. போட்டு உடைத்த புகழேந்தி!

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக பாஜக முடிவெடுக்க தாமதம் செய்வதால் தான் நாங்கள் வேட்பாளரை அறிவிக்க தாமதம் ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் இப்போதே, நாங்கள் போட்டியிடவில்லை என்று சொன்னால், இன்று இரவே கூட வேட்பாளரை அறிவிப்போம் என ஓபிஎஸ் அணியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

நீங்க சொல்லுங்க.. அட நீங்க சொல்லுங்க.. என இருவர் மாற்றி மாற்றி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் சினிமா காமெடி போல ஆகிவிட்டது ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் நிலை.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இருவருமே வேட்பாளரை முடிவு செய்து விட்டதாக கூறப்பட்டாலும், வேட்பாளரை அறிவிக்காமல், அவர்கள் முதலில் அறிவிக்கட்டும் என்று காத்திருந்து வருகின்றனர்.

“டெட்லைன்”.. இன்று இரவு 12 மணி வரை.. பாஜக, எடப்பாடிக்கு கெடு விதித்த ஓபிஎஸ் டீம்! அதிரவிட்ட மாஜி!

