பதவிக்கு 2 பேர் கடும் போட்டி.. எதுக்கு பிரச்சனை.. மூணாவது ஆப்ஷனை கையில் எடுக்கும் யோசனையில் ஈபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களின் பதவிகளைப் பறித்து தனது ஆதரவாளர்களை அந்த இடங்களில் நியமித்து வரும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, மாவட்டங்களில் இருந்து அழுத்தங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராக இருக்கும் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் அசோகன் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதால், மா.செ பதவியை பிடிக்க இருவர் தீவிரமாக முயன்று வருகின்றனராம்.

இந்த நேரத்தில் யாருக்கு பதவியைக் கொடுத்தாலும், அது சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்பதால் குமரி மேற்கு மாவட்ட செயலாளரிடமே கூடுதலாக இந்தப் பொறுப்பையும் ஒப்படைக்கும் யோசனையில் இருக்கிறாராம் எடப்பாடி பழனிசாமி.

நிழல் கூட படக்கூடாதாம்.. அந்த சீட்டையும் விடாம.. ஓபிஎஸ் தடத்தையே துடைத்து எறிய எடப்பாடி பிளான்!

English summary

ADMK Kanyakumari East District Secretary Ashokan, who is a supporter of OPS, has been removed from the party, many people, including the former minister, are actively trying to grab the post.