மாஜி முடிவால் அப்செட் ஆன எடப்பாடி.. “கைக்கு வரும் நேரத்தில்”- கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறும் ஈபிஎஸ்

Chennai

சென்னை : அதிமுக தனது கட்டுப்பாட்டில் வரும் நேரத்தில், முக்கிய நிர்வாகிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறி வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் அறிவுரைகளைக் கேட்பதில்லை என்றும், தன்னிச்சையாக செயல்படுகிறார்கள் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி வருத்தத்தில் இருக்கிறாராம்.

முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், பாஜக தேசிய தலைவர் நட்டாவை காரைக்குடியில் சந்தித்துப் பேசியது பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே தகவல் சொல்லவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

விஜயபாஸ்கர் நட்டாவை சந்தித்த பிறகு தான், இந்த நியூஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி காதுக்குச் சென்றுள்ளது. இதனால், எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக அப்செட் ஆகிவிட்டாராம்.

It is said that Vijayabaskar did not informed EPS about meeting with BJP president Nadda in Karaikudi. Due to this, Edappadi Palaniswami became very upset.