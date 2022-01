பாடகி முதல் சாரா வரை.. "பழைய" போட்டோக்களை கிளறி.. தனுஷை குறி வைக்கும் கும்பல்.. என்ன நடக்கிறது?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: நடிகர் தனுஷ், இயக்குனர் ஐஸ்வர்யா விவாகரத்து செய்ய முடிவு செய்துள்ள நிலையில் தனுஷுக்கு எதிராக இணையத்தில் விஷமத்தனமான பிரச்சாரங்கள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இணையத்தில் நடக்கும் இந்த விஷமப்பிரச்சாரம் திரையுலகினர் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நடிகர் தனது தனது மனைவி ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தை பிரிவாக நேற்று ட்விட்டரில் அறிவித்தார். 18 வருட திருமண வாழ்க்கை முடிவிற்கு வருவதாகவும், இருவரும் பிரிய முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தனுஷ் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

தனுஷை தொடர்ந்து ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தும் இதே அறிக்கையை தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் வெளியிட்டு உள்ளார். இது எங்களின் தனிப்பட்ட முடிவு, இது பர்சனல் விஷயம், இதில் எங்களுக்கு போதுமான பிரைவசியை கொடுக்க வேண்டும் என்று இருவரும் கோரிக்கை விடுத்து உள்ளனர்.

Exclusive: கமல் முதல் தனுஷ் வரை.. சினிமா ஸ்டார்களின் விவாகரத்து பின்னணி என்ன? விவரிக்கும் நிபுணர்கள்

English summary

Why few are targetting Dhanush and Aishwarya after their divorce? What is really happening?