எல்லாம் போச்சு.. இனி எப்படி?- ஸ்டாலின் முடிவால் ஷாக் ஆன ஓபிஎஸ் டீம்.. கொந்தளிப்புக்கு பின்னணி இதானா?

சென்னை : கோடநாடு கொலை வழக்கு இத்தனை ஆண்டு கால விசாரணைக்குப் பிறகு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினருக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கவில்லை, மாறாக அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனக் கூறப்படுகிறது.

கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கு விசாரணை திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது. 300க்கும் மேற்பட்டோர் விசாரணை வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டனர்.

ஏற்கனவே விசாரிக்கப்பட்டவர்களிடமும் மறு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வாக்குமூலங்கள் பெறப்பட்டன. கோடநாடு வழக்கு இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்குவதாக கூறப்பட்ட நிலையில் தான் திடீரென வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

அதிமுக விவகாரத்தில் கோடநாடு வழக்கு தங்களுக்கு கைகொடுக்கும் என பெரிதும் நம்பியிருந்த ஓபிஎஸ் தரப்பு, தமிழக அரசின் இந்த முடிவால் கடுமையாக அதிருப்தி அடைந்துள்ளது.

கோடநாடு கொலை,கொள்ளை வழக்கு..சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றிய டிஜிபி..சிக்குமா பெருந்தலைகள்

English summary

O Panneerselvam side, which was very confident that the Kodanadu case would help them in the AIADMK issue, is deeply dissatisfied with this decision of TN government transferred to CBCID.