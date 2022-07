ஆடு பகை குட்டி உறவா? ஓபிஎஸ்ஐ நீக்கிய எடப்பாடி ஓபி ரவீந்திரநாத்தை நீக்காதது ஏன்! ஓ இது தான் காரணமா?

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களான கே பி முனுசாமி ஜே சி டி பிரபாகர் உள்ளிட்டோர் நீக்கப்பட்டதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் மகனான ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் குமார் மட்டும் நீக்கப்படாதது ஏன்? அதற்கான பின்னணி என்ன? என்பது அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகள் கூறியுள்ள தகவல்களை பார்க்கலாம்..

கிளைச் செயலாளராக அதிமுகவில் தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர், முதலமைச்சர் ,எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எனத் தொடங்கி அதிமுகவின் உச்சபட்ச அதிகாரமிக்க தகுதியான பொதுச் செயலாளர் பதவியை கைப்பற்றியுள்ளார்.

கடந்த மாதம் நடைபெற்ற அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் குறித்து ஜெயக்குமார் பற்றவைத்த நெருப்பு இன்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில் வந்து நின்றிருக்கிறது.

While the resolution has been passed that O Panneerselvam and his supporters like KP Munusamy JCT Prabhakar and others have been removed from AIADMK, why is O.P. Ravindranath Kumar, son of O. Panneerselvam, not removed? What is the background to that? Let's see the information given by AIADMK senior executives.