இது என்ன கொங்கு கட்சியா?.. உறுத்திய 4 விஷயம்.. கம்பேக்கிற்கு கட்டம் கட்டிய சசிகலா.. நடந்தது என்ன?

சென்னை: தமிழக அரசியல் மீண்டும் பெரிய கம்பேக் கொடுப்பதற்காக காய்களை நகர்த்தி வருகிறார்... சசிகலா. இத்தனை வருடங்கள் தமிழக அரசியலில் சைலன்ட் பிக்பாஸாக இருந்தவர்.. தற்போது வெளிப்படையாகவே சசிகலா தனது அரசியல் வருகையை "ஆடியோக்கள்" மூலம் வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.

அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் நிலவி வரும் நிலையில், தற்போது அரசியலுக்குள் மீண்டும் காலடி எடுத்து வைக்கும் முடிவில் சசிகலா இருக்கிறார். தினம் ஒரு ஆடியோ வெளியாக.. அரசியல் களத்திலும், அதிமுகவிற்குள்ளும் சசிகலா பரபரப்பை ஏற்படுத்திக்கொண்டு இருக்கிறார்.

கட்சிக்குள் மீண்டும் வருவேன்.. கண்டிப்பாக வருவேன்.. கட்சியை சரி செய்து விடலாம்.. கொரோனாவிற்கு பின் வருவேன் என்று சசிகலா தான் பேசும் ஆடியோக்களில் அதிமுக, அமமுக நிர்வாகிகளிடம் குறிப்பிட்டு வருகிறார். தினமும் ஒரு ஆடியோ வெளியாகி வருவதால் அதிமுகவில் சிலர் ஜெர்க்காகி உள்ளனர்.

