சென்னை வெள்ளம்: 2015ல் களம் வந்த தனியார் அமைப்புகள் இப்போது எங்கே? தன்னார்வலர்கள் ஏன் உதவவில்லை?

சென்னை: 2015ம் ஆண்டு சென்னையில் ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளத்தின் போது, தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் பொதுமக்களுக்கு அதிக அளவில் உதவிகளை செய்தனர். தற்போது சென்னை வெள்ளத்தில் மிதக்கும் நிலையில், அதுபோன்ற தனியார் பங்களிப்பு எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இது ஏன் என்பது தொடர்பாக சில தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

2015ம் ஆண்டு ஒரே நாளில் சென்னையில் 50 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மழை கொட்டித் தீர்த்தது. மேலும் அவசரமாக ஏரிகள் திறந்துவிடப்பட்டதன் காரணமாக, சென்னையில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது.

ராணுவம் வந்து உணவு பொட்டலங்களை வீசி மக்களின் பசியாற்ற வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது

English summary

Chennai Flood Help: Why social workers and NGO organisations not doing relief work in Chennai flood like they did in 2015? BJP and opposition parties saying DMK men are not allowing them to help the people of Chennai but DMK cadres saying MK Stalin himself is doing Welfare works, that is the reason NGOs not doing any relief work. here is the full detail.