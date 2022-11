”ரன் மெஷின்" சுழன்றடிக்கும் "கிங் கோலி".. எப்படி விராட் கோலியால் மட்டும் முடிகிறது?

Chennai

சென்னை: டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடரில் 4 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள விராட் கோலி 220 ரன்கள் விளாசியுள்ளார். ஏன் விராட் கோலி மாடர்ன் கிரிக்கெட்டின் தலைசிறந்த பேட்ஸ்மேன் என்பது பற்றி பார்க்கலாம்.

ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் டி20 உலகக்கோப்பை நடைபெற்று வருகிறது. சூப்பர் 12 சுற்று போட்டிகளில் சிறிய அணிகளின் அபார எழுச்சி மற்றும் மழை ஆகியவற்றால் இதுவரை எந்த அணியும் அரையிறுதிக்கு முன்னேறவில்லை.

ஆனால் நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, இந்தியா ஆகிய அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவதற்கு விராட் கோலியின் பேட்டிங் மிகமுக்கிய ஒன்றாக மாறியுள்ளது.

