வங்க கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! நாளை முதல் 5 நாட்களுக்கு கனமழை! எங்கெங்கே தெரியுமா?

Chennai

சென்னை : வங்க கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்தில் நாளை முதல் 5 நாட்களுக்கு பரவலாக கனமழையும், சில இடங்களில் மிக கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்து இருக்கும் நிலையில் வழக்கத்தை விட தமிழகம் முழுவதும் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. பல ஆண்டுகள் இல்லாத வகையில் மழை பதிவு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

According to the Meteorological Department, Tamil Nadu is likely to receive widespread heavy rains and very heavy rains at some places for 5 days from tomorrow due to the low pressure area forming over the Bay of Bengal.