ஓபிஎஸ் ஈபிஎஸ் மோதல் இருக்கட்டும்.. அதிமுகவுக்கு இன்னொரு பெரிய சிக்கல்.. தொண்டர்கள் ஷாக்.. என்னாச்சு?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக மோதல் எழுந்துள்ள நிலையில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால் அக்கட்சித் தொண்டர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் காலியாக இருக்கும் 510 பதவிகளுக்கு நடைபெறும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுக போட்டியிடுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

அப்படியே அதிமுக சார்பில் யாரும் போட்டியிட்டாலும், அவர்களுக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்குமா என்ற கேள்வியும், குழப்பங்களும் எழுந்துள்ளன.

அந்த கேங்கை கழற்றிவிட்ட எடப்பாடி? 2 பேரை ஓபிஎஸ் வீட்டுக்கு அனுப்பி! புதுசா இருக்கே! கசிந்த சீக்ரெட்

English summary

With the clash between EPS and OPS over the single leadership issue, local body elections will be held in Tamil Nadu. The question is raised whether the AIADMK will contest. Even if contests, there is confusion as to whether they will get the Irattai ilai symbol.