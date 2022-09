ஆகா..ஒன்னு கூடிட்டாங்களே! அண்ணாமலையுடன் எடப்பாடி! கூடவே சேர்ந்து கொண்ட டிடிவி தினகரன்! என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக ஆட்சி அமைந்து ஒன்றரை வருடங்கள் கழிந்துள்ள நிலையில் அதிமுக எடப்பாடி பழனிச்சாமி, தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோர் அரசை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தற்போது கடந்த சில நாட்களாக புதிய ஆருடம் ஒன்றை அனைவரும் கூறிவரும் நிலையில் அமுமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் உடன் சேர்ந்து இருக்கிறார். அது என்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் நடந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் தேர்தலை மிகப் பிரம்மாண்ட கூட்டணியுடன் சந்தித்த திமுக அமோக வெற்றி பெற்று முதன்முறையாக தமிழக முதல்வராக ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றார்.

திமுக அரசு கிட்டத்தட்ட 16 மாதங்கள் கழிந்துள்ள நிலையில், திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டுவிட்டதாகவும், ஊழல் அதிகரித்துள்ளதாக தமிழக பாஜக தலைவரான அண்ணாமலை, அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

