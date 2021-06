திங்கள் முதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படுமா? எந்தந்த மாவட்டங்களில் பஸ் ஓடும்.. ஸ்டாலின் இன்று அறிவிப்பு?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பேருந்துகள் வரும் திங்கள் முதல் இயக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. பேருந்துகள் இயக்கப்படுமா என்பது குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று அறிவிப்பு வெளியிட உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று கடந்த மே மாதம் 36 ஆயிரம் என்கிற அளவில் உயர்ந்து இருந்தது. இதையடுத்து கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவலை குறைக்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்தார்.

இன்னும் 6 முதல் 8 வாரம்தான்.. இந்தியாவில் கொரோனா 3வது அலை தாக்கும்.. எய்ம்ஸ் தலைவர் எச்சரிக்கை

இதன் படி மே 10ம் தேதி முதல் முழு ஊரடங்கு அறிவித்தார். அதன்பின்னர் கடந்த மே 24ம் தேதி முதல் ஜூன் 7ம் தேதி வரை இரண்டு வாரங்கள் தளர்வுகளற்ற ஊரடங்கு அறிவித்தார்.

English summary

Corona infection is gradually declining in Tamil Nadu. Due to this, there is an expectation that the buses will be operational from next Monday. Chief Minister MK Stalin is set to announce today whether buses will be operated.