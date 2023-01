இடைத்தேர்தலில் ‘சோலோ’வாக களமிறங்க ரெடி..? ஆலோசிக்கும் தேமுதிக! அதுவும் அதே நாளில்.. ஓஹோ.. ரைட்டு!

Chennai

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக ஆலோசிப்பதற்காக தேமுதிக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சியும், அதிமுக கூட்டணி சார்பில் தமாகாவும் களமிறங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், தேமுதிகவின் திட்டம் என்ன என்பது அரசியல் அரங்கில் பெரிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் வரும் பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ், பாஜக, தமாகா என பிரதான கட்சிகள் இந்த இடைத்தேர்தலுக்காக முழுவீச்சில் களமிறங்கி உள்ளன.

இந்நிலையில், தேமுதிகவும் இந்த கோதாவில் குதித்துள்ளது. இடைத்தேர்தலில் நேரடியாக போட்டியிடுவதா, இல்லையென்றால் யாருக்கு ஆதரவு தருவது என்பது பற்றி ஆலோசனை நடத்த மாவட்ட செயலலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.

