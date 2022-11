சசிகலா தனி ரூட்.. 'செட்டாக மாட்டாரே’.. கிளம்பும் டவுட்! ஓபிஎஸ் டீமில் இப்படி ஒரு கணக்கு இருக்காம்!

Chennai

சென்னை : அதிருப்தியில் இருக்கும் அனைவரையும் கட்சியில் இணைப்பதாக பேசி வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தலைமையை சசிகலா முதலில் ஏற்பாரா எனும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டு வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ் தரப்பினர் இதற்கு விடையாக ஒரு முக்கியமான விஷயத்தைச் சொல்கின்றனர்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எனக் கூறி வரும் சசிகலா, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் அமையும் அதிமுகவில் அப்படிக் கூறமாட்டார், ஜெயலலிதாவே முதல்வராக்கிய ஓபிஎஸ்ஸின் தலைமையை சசிகலாவும் ஏற்றுக்கொள்வார் என்கிறார்கள் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

ஜெயலலிதா சட்டசபையில் இருந்தபோதே ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை எதிர்க்கட்சித் தலைவராக்கி, அவரது தலைமையில் செயல்பட்டார். சசிகலாவும் அதன்படியே, ஓபிஎஸ்ஸின் தலைமையை ஏற்க மறுக்க மாட்டார் எனத் தெரிவிக்கிறார்கள்.

English summary

Whether Sasikala will accept the leadership of O. Panneerselvam, who is talking about merging all the disaffected people into the party. OPS supporters say that Sasikala will also accept the leadership of OPS, which Jayalalithaa herself had made the Chief Minister.