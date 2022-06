"2 பெண்கள்".. இவர் "அங்கே" போக போகிறாரா?.. திமுகவை உரசினாலே டக்கென திரும்பும் டெல்லி.. பரபர பாஜக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நேற்றைய தினம், சசிகலா தந்த பேட்டியின் அதிர்வுகள் இன்னமும் களத்தில் அடங்கவில்லை.. இதற்கு சில காரணங்களும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

சமீப காலமாகவே சசிகலா நிறைய பேட்டிகளை தந்து வருகிறார்.. அந்த வகையில், நேற்றைய தினமும், செய்தியாளர்களை சந்தித்த சசிகலா திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து பேட்டி தந்தார்.

"தமிழகம் முழுவதும் ரவுடிகள் சாலையோரம் உள்ள கடைகளில் கட்டாயம் பணம் வசூல் செய்து வருகிறார்கள். ஊழல் குற்றச்சாட்டு உள்ள அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்து இருந்தனர்.

Will Sasikala's political work out against DMK and what will edapadi palanisamy, dmk, bjp do the next ppjKf. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு செக் வைக்க சசிகலா ராஜதந்திரம் ஒன்றை துவக்கி உள்ளார்