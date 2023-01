ஸ்டாலின் ‘ப்ரஷர்’.. இடைத்தேர்தல் பரபர ட்விஸ்ட்.. ஓபிஎஸ் ‘டார்கெட்’ இதான்.. விளக்கும் தராசு ஷ்யாம்!

அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னம் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் முடங்கினால் பாதிப்பு வருமா என்பது பற்றி பேசியுள்ளார் மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு ஷ்யாம்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் நெருங்க நெருங்க, அரசியல் களத்தில் நாளுக்கு நாள் ட்விஸ்ட்டுகள் நடந்து வருகின்றன. முதலில் தான் போட்டியிட விரும்பவில்லை என்று சொன்ன ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஆனார். அதிமுக கூட்டணியில் முன்பு போட்டியிட்ட தமாகா அதிமுகவுக்கு விட்டுக்கொடுத்தது. ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இரு அணியினரும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்தனர். இப்படி ட்விஸ்ட் மேல் ட்விஸ்ட்டுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இப்படியான சூழலில் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் நிலவரம் தொடர்பாக நமது ஒன் இந்தியாவிற்கு பேட்டி அளித்துள்ளார் மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு ஷ்யாம்.

அதிமுகவின் சின்னம் தொடர்பான விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் என்ன முடிவெடுக்கும், இனி நீதிமன்றத்தை நாடினால் பலன் கிடைக்குமா என்பது பற்றி ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் விரிவாகப் பேசியுள்ளார் மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு ஷ்யாம்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் குழப்பங்கள் தொடர்பாக மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு ஷ்யாம் அளித்துள்ள பேட்டி பின்வருமாறு :

ஓபிஎஸ்-க்கு இந்த ஒரே சாய்ஸ்தான்.. இதை விட்டால் வேற வழியில்லை.. பரபரப்பை கிளப்பும் தராசு ஷ்யாம்

English summary

As the Erode East by-election draws closer, twists and turns are taking place in the political arena day by day. EVKS Elangovan, who initially said he did not want to contest, became the Congress candidate. Both OPS and EPS announced that they will compete. In this context, senior journalist Tharasu Shyam talks about Erode East by-election current situation.