அம்மா உணவகம் மூடப்படுமா? சட்டசபையில் ஸ்டாலின் சொன்ன உறுதியான பதில்.. அதிமுகவினருக்கு சரமாரி பதிலடி

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் அம்மா மினி கிளினிக்குகளை மூடியதற்கு அதிமுகவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இது குறித்து சட்டசபையில் இன்று விளக்கம் அளித்த முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின், மினி கிளினிக்குகளில் எதுவுமே இல்லாமல் போனதால்தான் மூடப்பட்டதாக தெரிவித்தார். அம்மா உணவகங்கள் ஒருபோதும் மூடப்படாது என்றும் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவித்து முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று சட்டசபையில் உரையாற்றினார். குழந்தைகள், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறினார் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின்.

திருவள்ளூர், தருமபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் புதிதாக போக்சோ நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும் எனவும், போக்சோ குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாவோர் யாராக இருந்தாலும் தயவு தாட்சணியமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் கூறினார். குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பதோடு, அதுதொடர்பான வழக்குகளை துரிதப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறினார்.

Chief Minister Stalin has said that Amma restaurants across Tamil Nadu will never be closed. Chief Stalin also explained the reason why the mother closed the mini-clinic.