உதயநிதிக்கு அமைச்சர் பதவி? "அவரிடம்" இருந்தே வந்த வாய்ஸ்.. சிக்னல் தராத ஸ்டாலின்- ஏன்? என்னாச்சு?

சென்னை: கடந்த ஒரு மாதமாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பேச்சாக இருக்கும் விஷயம் என்றால் அது எம்எல்ஏ உதயநிதிக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்குவது பற்றியதுதான். வரிசையாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தொடங்கி காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் வரை பலர் உதயநிதியை அமைச்சராக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் .. இதற்காக குரலும் கொடுத்து வருகிறார்கள்.

ஆனால் முதல்வர் ஸ்டாலின் தரப்பில் இருந்து இதுவரை எந்த விதமான கிரீன் சிக்னலும் இதற்கு கொடுக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில்தான் மேலிடத்தில் என்னதான் நடக்கிறது. உதயநிதி அமைச்சர் ஆக வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்று நெருங்கிய வட்டாரத்தில் விசாரித்து பார்த்தோம்.

உதயநிதிக்கு தலைமையின் ஆதரவு இருக்கிறதா, உண்மையில் அவருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்படுமா என்று அறிவாலய வட்டாரத்தில் விசாரித்து பார்த்தோம்.

உதயநிதி அமைச்சர் ஆவார்...! உறுதி அளித்த மூத்த அமைச்சர்

English summary

Will Udhayanidhi Stalin gets a ministerial berth? What CM Stalin is thinking? - All you need to know.