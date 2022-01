தள்ளிப் போகிறதா தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்? சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் 24-ம்தேதி விசாரணை

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை தள்ளிவைக்க கோரிய வழக்கு விசாரணை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. கொரோனா அதிகரித்து வருவதால் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தள்ளிவைக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் மற்றும் 490 பேரூராட்சிகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலை விரைந்து நடத்துவதற்கான பணிகளை மாநில தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

பிபின் ராவத் பயணித்த ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளாக காரணம் திடீர் மேக கூட்டம்: வெளியான விசாரணை அறிக்கை

English summary

The Chennai High Court has adjourned the hearing of the case seeking postponement of the urban local body elections in Tamil Nadu to Monday. Will the urban local elections be postponed because of the rising Corona? The question arisee