"30 எம்எல்ஏக்களாமே".. மாஸ்டர் பிளான் டெல்லி.. அதிமுக அடிமடியில் கை வைத்த சசிகலா.. அதிர்ந்த எடப்பாடி

சென்னை: 30 எம்எல்ஏக்களாமே.. இதுவரை மறைமுகமாகவே அரசியல் செய்து வந்த சசிகலா, தற்போது களத்தில் அதிரடியாக குதித்துள்ளார்.. எடுத்த எடுப்பிலேயே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பகீர் கலக்கத்தையும் தந்துள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

அரசியல் பயணத்தை அதிரடியாக துவக்கவிருக்கிறார் சசிகலா. அதனை வெளிப்படையாக அவர் சொன்னதைத் தொடர்ந்து, சசிகலாவின் சமூகமான முக்குலத்தோர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் பலரையும் தொடர்புகொண்டு விவாதிக்கத் துவங்கியிருக்கிறார்.

ஓய்வு பெற்ற அந்த ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள், ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் சசிகலாவின் சிபாரிசில் முக்கியத் துறைகளில் கோலோச்சியவர்கள். அரசு பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றாலும் பெரிய பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசகர்களாக இருந்து வருகிறார்கள்.

பட்டென இப்படி முடிவு எடுத்துட்டாரே சசிகலா.. அதிரும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. புருவத்தை உயர்த்தும் திமுக

