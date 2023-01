நடிகர் ரஜினியின் போட்டோ, பெயரை பயன்படுத்த தடை.. மீறினால் குற்ற நடவடிக்கை.. அறிவிப்பின் பரபர பின்னணி

நடிகர் ரஜினிகாந்தின் போட்டோ, பெயரை அனுமதியின்றி பயன்படுத்தினால் குற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படம் என பொதுஅறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Chennai

சென்னை: தனது பெயர், போட்டோ, குரல், புகழ் உள்ளிட்டவற்றை தனது அனுமதியின்றி பயன்படுத்த கூடாது. மீறி பயன்படுத்தினால் உரிமையியல் மற்றும் குற்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என நடிகர் ரஜினிகாந்த் திடீரென்று இன்று அறிவித்துள்ளார். ரஜினிகாந்த் தரப்பில் அவரது வழக்கறிஞர் இளம்பாரதி பொது அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டாராக நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்ளார். இவர் தனது ஸ்டைலான நடிப்பால் குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கர் வரை அனைவரையும் ஈர்த்து திரையுலகில் கொடிக்கட்டி பறந்து வருகிறார்.

இவருக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதிலும், உலக அளவிலும் ரசிகர்கள் பட்டாளம் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தரப்பில் இருந்து இன்று பொது அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Do not use his name, photo, voice, reputation etc. without his permission. Actor Rajinikanth has suddenly announced today that copyright and criminal action will be taken if it is used in violation. On behalf of Rajinikanth, his lawyer Yumbharti has issued a public statement.