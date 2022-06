ஆன்லைன் ரம்மி ஆடி 20 பவுன் நகை, ரூ.3 லட்சத்தை இழந்த இளம்பெண்..கடன் தொல்லையால் தற்கொலை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தாயான பெண் ஒருவர் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டிற்கு அடிமையானதோடு பல லட்சம் கடன் ஏற்பட்டதால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார்.

தற்கொலை செய்து கொண்ட பெண்ணின் பெயர் பவானி என்பதாகும். 29 வயதான பவானி சென்னை மணலி புதுநகரைச் சேர்ந்த பாக்யராஜ் என்பவரின் மனைவியாவார். இவர்களுக்கு திருமணமாகி 6 ஆண்டுகளான நிலையில் 2 குழந்தைகள் உள்ளனர்.

சென்னை கந்தன்சாவடியில் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்த பவானி நேற்றைய தினம் தனது வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இது குறித்து தகவலறிந்த மணலி புதுநகர் காவல் துறையினர் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

English summary

The police has cracked the mysterious suicide of a young woman. A woman who is a mother of two has become addicted to online rummy games and has committed suicide due to depression after incurring millions of rupees in debt.