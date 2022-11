கும்மிருட்டு.. பாழடைந்த கிணற்றில் அலறல் சத்தம்! பெண்ணை விரைந்து மீட்ட சென்னை தீயணைப்பு வீரர்கள்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மூலக்கடை பேருந்து நிலையம் அருகே பாழடைந்த தண்ணீர் இல்லாத கிணற்றில் விழுந்த பெண்ணை தீயணைப்பு படை வீரர்கள் உயிரோடு பத்திரமாக மீட்டனர். பொதுமக்கள் உடனுக்குடன் தீயணைப்புத்துறை, காவல்துறையை அழைத்ததால் கிணற்றில் விழுந்த பெண்ணின் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டது.

சென்னை அருகே மீஞ்சூர் நெய்தவாயல் பகுதியை சேர்ந்தவர் விஜயலட்சுமி. 38 வயதான இவர் பெரம்பூரில் உள்ள தனியார் ஏற்றுமதி ஆடை நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.

தையல் தொழிலாளியான விஜயலட்சுமி வழக்கம் போல் நேற்று வேலைக்கு சென்று விட்டு இரவு 9 மணியளவில் வீட்டிற்கு செல்வதற்காக மூலக்கடை பகுதிக்கு வருகை தந்தார்.

அங்கிருந்து மீஞ்சூர் செல்வதற்காக பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்த விஜயலட்சுமி, உடல் உபாதைக்காக அருகே இருந்த இருட்டான பகுதிக்கு சென்று இருக்கிறார்.

English summary

Women from Chennai minjur rescued by firesafety department after she fell in the old well near Moolakadai bus stand