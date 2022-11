“மேஜிக் நம்பர்”.. தமிழ்நாடு அரசின் செம திட்டம்! பெண்கள் “டபுள் ஹேப்பி” - ரூ.888 ரூபாய் சேமிப்பாம்

Chennai

சென்னை: மகளிருக்கு கட்டணமில்லா பஸ் பயணம் என்ற தமிழ்நாடு அரசின் திட்டத்தால் பெண்கள் ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.888 வரை சேமிப்பதாக தமிழ்நாடு திட்டக்குழு ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த 2021 சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றிபெற்று முதலமைச்சராக பதவியேற்ற மு.க.ஸ்டாலின், அதே நாளிலேயே 5 திட்டங்களுக்கான கையெழுத்தை போட்டார்.

அதில், முதன்மையானது அரசு நகர பேருந்தில் பெண்கள் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்யலாம் என்ற திட்டம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. கையெழுத்துபோட்ட மறுநாளான மே 8 ஆம் தேதியே இத்திட்டம் செயல்பாட்டிற்கு வந்தது.

According to Tamil Nadu Planning Commission research results, women save up to Rs.888 per month due to the Tamil Nadu government's scheme of free bus travel for girls.