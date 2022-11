உண்மை! தமிழ்நாட்டிலும் நிச்சயம் நடக்கும்! பீட்டர் அல்போன்ஸ் சொன்ன பாயிண்டுக்கு பாஜக நாராயணன் பதிலடி!

Chennai

சென்னை : மதக்கலவரங்கள் நடைபெற்ற இடத்தில் எல்லாம் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது என பீட்டர் அல்போன்ஸ் சுட்டிக்காட்டிய நிலையில், உண்மைதான், தமிழகத்திலும் பாஜக ஆட்சிக்கு வரும் எனத் தெரிவித்துள்ளார் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி.

எங்கெல்லாம் மதக்கலவரம் நடந்து முடிந்ததோ அங்கெல்லாம் பாஜக தான் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது. அது தமிழ்நாட்டில் நடக்காது என தமிழ்நாடு சிறுபான்மை ஆணைய தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் தெரிவித்திருந்தார்.

அதற்கு பதிலடியாக பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி, மதக்கலவரங்ளை ஒடுக்க தவறிய அரசுகளை மக்கள் விரும்பவில்லை. பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் மதக்கலவரம் நடக்காது என்று மக்கள் நம்புகின்றனர். தமிழகத்திலும் விரைவில் பாஜக ஆட்சியமைக்கும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

While Congress leader Peter Alphonse pointed out that the BJP has come to power where religious riots took place, it is true that the BJP will come to power in Tamil Nadu as well, said BJP State Vice President Narayanan Thirupathy.