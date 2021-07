தமிழ்நாட்டை 3 மாநிலங்களாக பிரிக்க வேண்டும்.. மாரிதாஸ் பகீர் கருத்து

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ்நாடு மூன்று மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்று வலதுசாரி ஆதரவாளருமான மாரிதாஸ் தெரிவித்துள்ள கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாநில பிரிவினை வாதம் பற்றி பேசிய இவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சமூக வலைதளங்களில் பலரும் கருத்து தெரிவிக்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.

மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை நேற்று விஸ்தரிப்பு செய்யப்பட்டது. 43 புதிய அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்றனர்.

கருணாநிதி குறித்து அவதூறு.. யூடியூப் மாரிதாஸ் மீது வழக்கு.. சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் உதயநிதி மனு!

English summary

Right wing supporter and youtuber Maridhas says Tamilnadu should be created as three separate States. His Twitter post causing debate on the social media.