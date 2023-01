எடப்பாடி அணிக்குள் உச்சகட்ட மோதல்.. செருப்பை தூக்கிய நிர்வாகி.. காது கூசும் வார்த்தைகள்.. அச்சோ!

Coimbatore

கோவை : வால்பாறையில் எடப்பாடி பழனிசாமி, எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோரின் ஆதரவாளரான அதிமுக எம்.எல்.ஏ அமுல் கந்தசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கைகலப்பு ஏற்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி அணிக்குள் ஏற்பட்ட இந்த மோதல் வால்பாறை வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

அதிமுகவில் கடந்த 7 மாதங்களாக ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வரும் சூழலில், ஈபிஎஸ் அணிக்குள்ளேயே இரு பிரிவினர் மோதிக்கொண்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது இரு தரப்பினர், காது கூசும் வார்த்தைகளால் ஒருவரை ஒருவர் திட்டி, அடித்துக் கொண்ட நிலையில், நிர்வாகி ஒருவர் செருப்பை எடுத்து தாக்கிய காட்சி அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.

In Valparai, a scuffle broke out in a demonstration led by ADMK MLA Amul Kanthasamy, a supporter of Edappadi Palaniswami. This conflict between Edappadi Palaniswami's team created a lot of commotion in Valparai area.