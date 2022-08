வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதாரை "ஆன்லைனில்" இணைக்கலாம்.. கோவை கலெக்டர் கொடுத்த சூப்பர் விளக்கம்

Coimbatore

கோவை: படிவம் 6பியை பயன்படுத்தி வாக்காளர் அட்டையுடன் ஒவ்வொருவரும் தங்களது ஆதார் எண்ணை இணைத்து கொள்ளலாம். மேலும், ஆன்லைனிலும் விண்ணப்பம் செய்யலாம் என கோவை மாவட்ட கலெக்டர் சமீரன் கூறியுள்ளார்.

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இரட்டை வாக்கு முறையை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதாவது சிலருக்கு வெவ்வேறு தொகுதிகளிலும், வெவ்வேறு மாநிலங்களிலும் ஓட்டுக்கள் உள்ளன. இதை தடுக்கும் வகையிலும் வாக்காளர் பட்டியலை நூறு சதவீதம் தூய்மையாக்கும் நோக்கத்திலும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒருபகுதியாக வாக்காளர்களின் தனி தகவல்களை உறுதிப்படுத்தும் பணி துவங்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது வாக்காளர் பட்டியலுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்புகளை மீறி... வாக்காளர் அட்டை- ஆதார் அட்டை இணைப்பில் தேர்தல் ஆணையம் மும்முரம்

