கோவையில் நாங்க கூட்டம் போட்டா அது திமுக ஆட்சிக்கு முடிவு காலம்.. கொந்தளித்த எஸ்பி வேலுமணி !

கோவை : கோவையில் அதிமுக கூட்டம் நடத்தினால் திமுக ஆட்சிக்கு முடிவு காலம் என்பதே நிதர்சனமான உண்மை. எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக வந்தால் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு விடிவுகாலம் கிடைக்கும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி, கோவையில் நடைபெற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் பேசியுள்ளார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், எடப்பாடி பழனிசாமி அணி, திமுக அரசுக்கு எதிராக அவ்வப்போது போராட்டங்களையும் முன்னெடுத்து வருகிறது.

மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு போராட்டங்களை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நடத்தி வரும் நிலையில், கோவைக்கு திமுக அரசு ஒன்றும் செய்யவில்லை எனக் கூறி, திமுக அரசைக் கண்டித்து உண்ணாவிரத போராட்டம் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி ஏற்பாட்டில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது.

