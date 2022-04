இலவச அரிசி... ரேசன் கடையில் விளக்கம் கொடுத்த அண்ணாமலை... மோடியின் போட்டோவை மாட்டி வைத்தார்

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: ரேசன் கடையில் பிரதமர் மோடியின் போட்டோவை மாட்டி வைத்து புதிய சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளார் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை.

கோவையில் கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள வந்த பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தனியார் கல்லூரி விழாவில் பங்கேற்றார்.

பின்னர் கோவை மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட கோல்டுவின்ஸ் துரைசாமி நகர் பகுதியில் உள்ள ரேசன் கடை முன்பு மத்திய அரசின் இலவச அரிசி திட்டம் குறித்து பொது மக்களிடையே பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது ரேசன் கடைக்குள் சென்ற அண்ணாமலைக்கு அக்கட்சியினர் சால்வை அணிவித்தனர்.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has created a new controversy by hanging a photo of Prime Minister Modi in a ration shop. Annamalai has hung a picture of Prime Minister Modi in a ration shop in various parts of Tamil Nadu as he was not allowed to try to put his picture in government offices.