ஆள் கடத்தல் கும்பலுடன் திமுகவினருக்கு தொடர்பாம்.. உடனடியாக விசாரிக்க சொல்கிறார் அண்ணாமலை!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவையில் காப்பகத்தில் ஆட்களை வலுக்கட்டாயமாக அடைத்து வைத்த சம்பவத்தில், தி.மு.கவினருக்கு உள்ள தொடர்பு குறித்து போலீசார் விசாரிக்க வேண்டும் என பா.ஜ.க மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கோவை மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூரை அடுத்த அட்டுக்கல் பகுதியில் காப்பகம் ஒன்றில் பலர் வலுக்கட்டாயமாக தங்க வைக்கப்பட்டிருந்ததாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் போலீசார் வந்து விசாரித்ததில் அந்தக் காப்பகம் அனுமதி இன்றி செயல்பட்டது தெரியவந்தது.

இந்நிலையில், இந்த மோசடிக் கும்பலுக்கும் தி.மு.கவுக்கும் உள்ள தொடர்பை, போலீசார் விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் உடல் உறுப்புகளை கடத்தி விற்கும் கும்பலுக்கும், இவர்களுக்கும் தொடர்பு உள்ளதா என விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அன்ணாமலை அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

BJP state president Annamalai urged that police should investigate the connection between DMK and the gang that forced confinement of people in Coimbatore.