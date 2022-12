ஆ.ராசாவுக்கு “செக்”.. எல்.முருகனை களமிறக்கும் பாஜக! அனல் பறக்கும் நீலகிரி - அண்ணாமலையே சொல்லிட்டாரே

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அங்குள்ள மக்களின் அடிப்படை குறைகளை பெரும் அளவில் அவர் தீர்த்து வருவதாகவும் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். கோவை கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயிலில் பூஜை செய்த பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு கூறினார்.

கோவை டவுன்ஹால் பகுதியில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் அருகே கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பாக கார் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்து பெரும் விவாதப்பொருளானது. இதனை பயங்கரவாத தாக்குதல் என்று குற்றம்சாட்டி வரும் பாஜக தமிழ்நாடு அரசை சாடி வருகிறது.

இந்த நிலையில் இன்று கோவை மேட்டுப்பாளையம் வரும் பாஜக தேசிய தலைவர், ஜே.பி.நட்டா இந்த கோயிலில் பூஜை செய்ய திட்டமிடப்பட்டு இருந்தது. ஆனால், டெல்லியில் பனிமூட்டம் காரணமாக அவரது பயணம் தாமதமானது. இதனால் இந்த பூஜையில் அவர் பங்கேற்க இயலவில்லை.@

அண்ணாமலை சொல்வது எவ்வளவு பெரிய கேவலம் தெரியுமா? கடுகடுக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்!

