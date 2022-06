ஊழலே இல்லையா? ’அவரை’ ஏன் மாத்துனீங்க! முடிஞ்சா கேஸ் போடுங்க செந்தில் பாலாஜி! அதிரடி அண்ணாமலை..!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : தமிழக அரசு அவசர அவசரமாக துறை செயலாளர்களை மாற்றுகிறது எனவும், ஊழல் நடக்கவில்லை எனில் சுகாதாரத்துறை செயலாளரை ஏன் மாற்ற வேண்டும்? என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழக பாஜக தலைவரான அண்ணாமலை தொடர்ந்து தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், திமுக மற்றும் தமிழக அரசையும், அமைச்சர்களையும் மிகக் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறது. மேலும் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் திமுக அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் பட்டியலையும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அண்ணாமலை வெளியிட்டார். ஆனால் திமுக அதனை திட்டவட்டமாக மறுத்த நிலையில், அரசு சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

English summary

The Tamil Nadu government is urgently changing the department secretaries and if there is no corruption then why change the health secretary? Tamil Nadu BJP leader Annamalai has questioned.