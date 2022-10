கோவை கார் வெடிப்பு வழக்கை என்ஐஏக்கு மாத்துங்க.. “சமரசம் கூடாது” முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு வானதி வார்னிங்

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு வழக்கை என்.ஐ.ஏ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

எவ்வித சமரசத்திற்கும் தி.மு.க அரசு இடம் கொடுத்துவிடக் கூடாது, இல்லையெனில் அதற்கான விலையை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் என வானதி சீனிவாசன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கோவை உக்கடம் பகுதியில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை நான்கு மணியளவில், காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததில் ஜமேசா முபீன் என்பவர் பலியானார். முதலில் இச்சம்பவம் விபத்து எனக் கருதப்பட்ட நிலையில், பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின.

கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு தொடர்பாக போலீசார் தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக இதுவரை 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், இந்த வழக்கு விசாரணையை என்.ஐ.ஏவுக்கு மாற்ற வேண்டும் என பாஜக எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன் கோரியுள்ளார்.

கோவை தீவிரவாத நகரமா.. அண்ணாமலை பேச்சை கண்டிக்கிறேன்.. ஜோதிமணி ஆவேசம்

English summary

Tamil Nadu government should transfer the Coimbatore car blast case to the National Investigation Agency (NIA), DMK government should not allow any compromise in matters related to terrorism : Coimbatore South BJP MLA Vanathi Srinivasan urges TN Chief minister Stalin.