எம்பி தேர்தலோடு எம்எல்ஏ தேர்தல்? நீங்களே மாறலைனா மாற்றப்படுவீர்கள்! கோவையில் கொந்தளித்த அண்ணாமலை!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : பாஜகவை எப்படி சமாளிப்பது; மக்களை எப்படி திசை திருப்புவது, என திமுகவினர் நினைத்து வருகின்றனர் எனவும், கலவரம் செய்தவர்களை பற்றி பேசாமல் பாஜகவை மதவாத கட்சி என்று கூறுகின்றனர் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

கோவையில் கடந்த 21 ம் தேதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா குறித்தும் தந்தை பெரியார் குறித்தும் அவமரியாதையாக பேசியதாக பாஜக கோவை மாவட்ட தலைவர் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து கோவை சிவானந்தா காலனி பகுதியில் பாஜக சார்பில் அதன் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது

இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவி மற்றும் கோவை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன், மாநில பொது செயலாளர் ஏ பி முருகானந்தம், மற்றும் மாநில மாவட்ட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

பிஎஃப்ஐ அமைப்புக்கு விரைவில் தடை? பாஜக தொண்டர்கள் பாதுகாப்பாக இருங்கள்.. அண்ணாமலை பேசிய பரபர ஆடியோ!

English summary

Tamil Nadu BJP President Annamalai has severely criticized the DMK was thinking how to divert the people How to deal with BJP and calling the BJP a religious party without talking about the rioters.