கோபம் காட்டிய குருமூர்த்தி..! உறுதியாக நிற்கும் அண்ணாமலை! இந்தி விவகாரத்தில் மீண்டும் வார்த்தை போர்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : இந்தி விவகாரம் குறித்து பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியது தனக்கு பிடிக்கவில்லை என துக்ளக் ஆண்டு விழாவில் பேசிய அதன் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி கூறிய நிலையில், கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணமாலை 'தமிழகத்தில் இந்தி திணிப்பை ஏற்க முடியாது' என மீண்டும் உறுதிபட கூறியுள்ளார்.

இந்தி திணிப்பு குறித்த சர்ச்சைகள் மீண்டும் மீண்டும் கிளம்பி விவாத பொருளாகி மாறி வருகிறது. நீண்ட காலமாகவே இந்தி திணிப்புக்கு தமிழகம் பலத்த எதிர்ப்பினை பதிவு செய்து வருகிறது அனைவரும் அறிந்ததே.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வரை அமைதியாக இருந்த இந்தி திணிப்பு விவகாரம், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் இந்தி அலுவல் மொழி பேச்சின் காரணமாக தமிழகம் மட்டுமல்லாது தெலுங்கானா, ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கிடையேயும் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்தது.

English summary

Speaking at the Tughlaq anniversary function, its editor Kurumurthy said he did not like what BJP state president Annamalai had said about the Hindi issue. Speaking to reporters in Coimbatore, Annamalai reaffirmed that 'Hindi dumping is not acceptable in Tamil Nadu'.