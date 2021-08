திமுக அரசின் திட்டத்தை வரவேற்கும் பாஜக.. எதிர்க்கட்சி தான்.. எதிரியல்ல! அண்ணாமலை ஆச்சர்ய பேட்டி

Coimbatore

கோவை : அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகும் திட்டத்தை வரவேற்கிறோம்.. எதிர்க்கட்சி தான்.. எதிரி கட்சியல்ல.. முதல் 30 நாளில் மத்திய அரசு வஞ்சிப்பதாக கூறிய அமைச்சர்களிடம் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்

கோவை சித்தாபுதூர் பகுதியில் உள்ள பாஜக அலுவலகத்தில், அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் வருகின்ற 17, 18,19 ம் தேதிகளில் மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் பங்கேற்கும் மக்கள் ஆசிர்வாத் யாத்திரை நடைபெறுகிறது.

கோவையில் ஆரம்பிக்கும் இந்த யாத்திரையில் மக்கள் ஆசிர்வாதங்களை அவர் வாங்குகிறார். மூன்றாவது நாளில் எல்.முருகன் ஊரில் விவசாயம் செய்து வரும் அவரது தந்தை, தாயினை சந்தித்து ஆசிர்வாதம் பெறுகிறார். அவர் சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர். கட்சியால் கண்டெடுக்கப்பட்டு, பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார். இதுதான் உண்மையான சமூகநீதி. மத்திய அரசுக்கும், மத்திய அமைச்சருக்கும், மக்களுக்கும் இடைவெளி இருக்கக் கூடாது என பாஜக விரும்புகிறது.

English summary

We welcome the plan that all castes will become priests .. It is the Opposition .. Not the enemy .. In the first 30 days, there has been a change in the ministers who said that the Central Government is cheating, said BJP state leader Annamalai.