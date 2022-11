திருட்டுத்தனமாக லாட்டரி விற்பனை.. வசமாக சிக்கிய பாஜக இளைஞரணி நிர்வாகி! கோவையில் பரபரப்பு

Coimbatore

கோயம்புத்தூர்: கோவை காந்திபுரம் பகுதியில் தடைசெய்யப்பட்ட லாட்டரி சீட்டுகளை விற்றதாக பாஜக இளைஞரணி நிர்வாகி ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வெளிமாநில லாட்டரி சீட்டு விற்பனை குறித்து ரகசிய தகவலின் பேரில் ரெய்டு மேற்கொண்ட போலீசார் இவரை கைது செய்துள்ளனர்.

இவரிடமிருந்து தடை செய்யப்பட்ட லாட்டரி சீட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனையடுத்து இவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

A BJP youth worker has been arrested for selling banned lottery tickets in Gandhipuram area of ​​Coimbatore. He was arrested by the police who raided on a tip-off regarding the sale of Kerala lottery tickets. Banned lottery tickets have been confiscated from him. After this, he was produced in the court and imprisoned.